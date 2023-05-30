В Гостомеле возобновляет работу завод Vetropack, испытавший серьезные разрушения во время оккупации

Завод Vetropack в Гостомеле, который является одним из ведущих производителей стеклотары в Европе, постепенно возобновляет свою работу.

Об этом сообщили в компании.

С 25 мая начался разогрев и вывод на рабочую температуру и загрузку первой стекловаренной печи. Выпуск первого стекла ожидается в июне.

Завод начнет с производства бесцветного стекла для пищевых продуктов и напитков, поскольку компания видит сейчас в нем наибольшую потребность. Кроме того, ввести в эксплуатацию вторую стекловаренную печь планируется в ближайшее время.

До начала войны Vetropack в Украине производил разные виды стеклянной тары на трех печах и восьми производственных линиях. 24 февраля 2022 года Vetropack остановил производство по соображениям безопасности. Через короткое время завод получил серьезные повреждения – была разрушена одна из трех печей.

Ранее мы писали, что команда благотворительного фонда Buduyua показала, как в рамках инициативы «Школа будущего» отстроят разрушенный россиянами гостомельский лицей №2.