В Киеве и области появились терминалы для покупки билетов на пригородные поезда

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Ирина Маймур
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«Укрзалізниця» установила терминалы для покупки билетов на пригородные поезда на 9 станциях Киева и региона.

Об этом сообщили в пресс-службе национального перевозчика.

В частности, терминалы появились на Пригородном вокзале станции Киев-Пассажирский, на Северной платформе и станциях Дарница, Выдубичи, Буча, Ирпень, Святошино, Тарасовка и Вишневое.

Рассчитаться за билеты можно картой любого банка или любым устройством с NFC-модулем. Валидация билетов происходит стандартно — необходимо просканировать на турникетных комплексах и предъявить билет контролеру в поезде, добавили в УЗ.

Ранее мы писали, что «Укрзалізниця» увеличит количество мест по маршруту Киев-Варшава.

Фото: «Укрзалізниця»

Опубликовано: 01 июня 2023
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