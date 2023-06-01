В Киеве и области появились терминалы для покупки билетов на пригородные поезда

«Укрзалізниця» установила терминалы для покупки билетов на пригородные поезда на 9 станциях Киева и региона.
Об этом сообщили в пресс-службе национального перевозчика.
В частности, терминалы появились на Пригородном вокзале станции Киев-Пассажирский, на Северной платформе и станциях Дарница, Выдубичи, Буча, Ирпень, Святошино, Тарасовка и Вишневое.
Рассчитаться за билеты можно картой любого банка или любым устройством с NFC-модулем. Валидация билетов происходит стандартно — необходимо просканировать на турникетных комплексах и предъявить билет контролеру в поезде, добавили в УЗ.
Ранее мы писали, что «Укрзалізниця» увеличит количество мест по маршруту Киев-Варшава.
Фото: «Укрзалізниця»