В Киеве и области появились терминалы для покупки билетов на пригородные поезда

«Укрзалізниця» установила терминалы для покупки билетов на пригородные поезда на 9 станциях Киева и региона.

Об этом сообщили в пресс-службе национального перевозчика.

В частности, терминалы появились на Пригородном вокзале станции Киев-Пассажирский, на Северной платформе и станциях Дарница, Выдубичи, Буча, Ирпень, Святошино, Тарасовка и Вишневое.

Рассчитаться за билеты можно картой любого банка или любым устройством с NFC-модулем. Валидация билетов происходит стандартно — необходимо просканировать на турникетных комплексах и предъявить билет контролеру в поезде, добавили в УЗ.

Ранее мы писали, что «Укрзалізниця» увеличит количество мест по маршруту Киев-Варшава.

Фото: «Укрзалізниця»