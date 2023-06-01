До и после: АТБ отстроил магазин в Буче после разрушений

В Буче после реконструкции возобновил работу магазин АТБ, потерпевший от разрушений во время оккупации города.

Магазин по улице Тарасовской, 2В открыли 1 июня.

После оккупации там был разрушительный фасад, пробитый обстрелами потолок.

“Невозможно забыть о пострадавших и потерявших своих близких в период оккупации. Невозможно простить все совершенные зверства. Но жизнь продолжается и каждый изуродованный город должен восстанавливаться и процветать, быть комфортным и удобным для жителей”, – говорится в сообщении компании, сообщает RAU.

Это четвёртый магазин сети, работающий в Буче.

Ранее мы писали, что в Буче будет установлен мемориал и памятные доски погибшим терробороновцам и бучанцам.