В Буче установят мемориал и памятные таблички погибшим теробороновцам и бучанцам: визуализация

388
Валерия Гуржий
share share

В Буче обсудили проект установки мемориала и памятных табличек по улице Яблонской, 144.

Об этом сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук.

На месте убийства восьми теробороновцам решили сделать мурал и памятные таблички. Это Анатолий Прихидько, Святослав Туровский, Андрей Матвийчук, Виталий Карпенко, Андрей Вербовой, Валерий Котенко, Денис Руденко и Андрей Дворников.

Рядом также установят мемориал для более 60 бучанцев, погибших по всей улице Яблонской и в микрорайоне Стеклозавод.

"Проект еще нуждается в доработке, но уже есть предварительно согласованные решения"

Ранее мы писали, что в Буче отстроили улицу Вокзальную, где разбили колонну россиян.

Фото: Анатолий Федорук

Опубликовано: 28 мая 2023
share share
Недалеко от "Зверинецкой" открылась новая кофейня-пекарня Недалеко от "Зверинецкой" открылась новая кофейня-пекарня Смотрите, как строят первую в Украине школу с помощью 3D-принтера Смотрите, как строят первую в Украине школу с помощью 3D-принтера Ночью Киев атаковало рекордное количество дронов: есть разрушения в нескольких районах Ночью Киев атаковало рекордное количество дронов: есть разрушения в нескольких районах Котлета по-киевски: как приготовить культовое блюдо Котлета по-киевски: как приготовить культовое блюдо Украинка создала первый в мире комикс о борще Украинка создала первый в мире комикс о борще Киевляне поддержали рекордную 6 петицию с просьбой отменить остановку транспорта во время тревоги Киевляне поддержали рекордную 6 петицию с просьбой отменить остановку транспорта во время тревоги На Позняках открылось заведение с хот-догами и бургерами Doggeriz На Позняках открылось заведение с хот-догами и бургерами Doggeriz Музей Булгакова украинизировал писателя и открыл ему новую мемориальную доску Музей Булгакова украинизировал писателя и открыл ему новую мемориальную доску
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.