В Буче установят мемориал и памятные таблички погибшим теробороновцам и бучанцам: визуализация

В Буче обсудили проект установки мемориала и памятных табличек по улице Яблонской, 144.

Об этом сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук.

На месте убийства восьми теробороновцам решили сделать мурал и памятные таблички. Это Анатолий Прихидько, Святослав Туровский, Андрей Матвийчук, Виталий Карпенко, Андрей Вербовой, Валерий Котенко, Денис Руденко и Андрей Дворников.

Рядом также установят мемориал для более 60 бучанцев, погибших по всей улице Яблонской и в микрорайоне Стеклозавод.

"Проект еще нуждается в доработке, но уже есть предварительно согласованные решения"

Ранее мы писали, что в Буче отстроили улицу Вокзальную, где разбили колонну россиян.

Фото: Анатолий Федорук