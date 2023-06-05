Работает с 1998 года: История "Каффы", одной из первых кофеен Киева

Мы продолжаем рассказывать о заведениях города с историей. Недавно мы писали о первой пиццерии «Везувио» и индийском ресторане «Гималаи» , который работает с 1997 года.

Годом позже в Киеве открылось еще одно популярное заведение, которое существует и до сих пор. Это кафе Каффа .

Мы пообщались с соосновательницей Еленой Булыгиной, чтобы узнать, от чего были в восторге и что хотели изменить гости в 90-х, а также, что позволяет команде держаться и развиваться на протяжении 25 лет.

О первой "Каффе" в переулке Шевченко

На новый проект основателей вдохновило путешествие в начале 90-х в кофейню Pożegnanie z Afryką в Польше. Вот как Елена вспоминает об этом:

«Это было очень маленькое кафе. Там кофе готовили в кофейниках на газовых горелках. Деревянные стулья были покрыты мешками из-под кофе. Играла отличная спокойная музыка. А главное, привлекал непревзойденный аромат кофе. В углу за столиком сидел владелец – молодой парень – и читал бумажную книжку. Атмосфера была невероятной, а вкус самого кофе – потрясающий. Уходили мы из кафе под впечатлением и с желанием открыть подобное заведение в Киеве.

На то время было мало мест, где можно было бы выпить настоящий кофе. А о подобной атмосфере вообще речь не шла.

Вот тогда мы увлеклись историей и традициями выращивания и потребления кофе. Сразу решили сами обжаривать кофейные зерна для получения качественного продукта. Купили ростер и поставили его в кафе в переулке Шевченко, 3».

С названием определились сразу: родиной кофейного дерева считают регион Каффа в Эфиопии. Потом углубились в историю этого места:

«Мы узнали, что название Каффа королевство носило задолго до появления на карте современной Эфиопии. Отсюда и идея оформить интерьер в африканском стиле. Над интерьером работал молодой и талантливый архитектор Олег Лабунский с супругой Наталией. Мы были на одной волне. В год открытия "Каффы" они получили награду за лучший дизайн интерьера в Украине за эту работу. Кстати, над интерьером "Театра кофе" на улице Сковороды, 5 работали также они, это их творчество. Мы до сих пор дружим».

О кофе и впечатлениях гостей

Сначала кофе завозили из Польши. Это было очень дорого, потому что команда покупала зеленые зерна арабики из более чем 15 стран. Заказывали по один-два мешка каждого сорта. Из Польши также завезли первую партию фарфора.

Но и реакция гостей отвечала вложенным усилиям. В кафе стояли большие очереди, столики, особенно на втором этаже, нужно было заказывать заранее, и не всегда это удавалось. Кофейня считалось показателем стиля.

Но были и гости, которые пытались ввести свои правила. Например, добиться разрешения курить прямо в заведении:

«У нас уже тогда был запрет на курение, кофейный аромат был приоритетом, а табачный дым его уничтожает.

Также мы заботились о здоровье некурящих гостей. Это были 90-е годы, поэтому нам приходилось защищать нашу концепцию в том виде, в каком мы решили ее создать. Многие гости говорили, что мы не выживем, если не позволим курить, потому что кофе и сигареты – неразлучный дуэт».

О "Театре Кофе" на Подоле

В 2005 году команда Каффы открыла "Театр кофе" на Подоле. Здесь сделали акцент на впечатлениях и ощущениях, разных ритуалах, связанных с приготовлением кофе.



«Кофейная культура мира очень разнообразна. За всю историю существования человечество придумало много разных традиций кофейни. И если наша первая Каффа создана в африканском стиле, то в Театре кофе мы решили дать возможность гостям выбирать ту традицию, которая им нравится.

В кафе на Подоле несколько залов, каждый из них воспроизводит определенное время и традицию кофейни - Английский, Колониальный, Африканский и Бедуинский. Способов приготовления кофе также четыре – в джезве, гейзере, френч-прессе или в кофеварке эспрессо. А название "Театр кофе" исходит из идеи, что каждый из посетителей может создать для себя атмосферное путешествие во времени в соответствующих декорациях. При входе в свое время подсвечивалась "Афиша" с ежедневными блюдами, а меню было написано, как пьеса. В то время такие решения приятно удивляли гостей».

О команде

В команде кафе есть люди, которые работают более 10 лет.

К примеру, технологи. Виктория работает уже 12 лет, а Лолита – 16. Именно они обжаривают зеленый кофе и отвечают за его качество. Есть бариста Екатерина, которая в команде с 2007 года.

Еще одна интересная личность – мастер на все руки Василий Ильич. Он строил первое кафе на Майдане, потом заведение на Подоле.



«Он знает, как устроен каждый квадратный сантиметр наших заведений. Что бы ни вышло из строя, сразу обращаемся к нему. Да и новые люди, которые работают сейчас – это надежная, профессиональная команда. Мы ценим каждого из них», – рассказывают в заведении.

О гостях

За 25 лет существования "Каффы" постоянные гости уже давно успели стать друзьями заведения.



А еще говорят, что "Каффа" поженила не одну пару: «Однажды молодожены, которые познакомились в “Каффе” на Майдане, пришли к нам в свадебном наряде. Сказали, что сбежали из ресторана, с праздничного стола... Так им захотелось к нам, за столик, где они впервые сидели вместе. Это было трогательно до слез».



Многие киевляне, которые были постоянными гостями, но выехали за границу работать или жить, возвращаясь в Киев, обязательно приходят в Каффу, чтобы вспомнить особые моменты, которые они пережили здесь.

Как это: вести бизнес на протяжении 25 лет

24 февраля оба заведения временно стали на паузу. Африканский зал, который находится на минус первом этаже на Подоле, переоборудовали под бомбоубежище для жителей близлежащих домов.

"Театр Кофе" на Подоле вернулся к работе 1 мая. В заведении говорят, что это был незабываемый день. Гости и команда общались со слезами на глазах. На Майдане начали работать в середине августа 2022 года.

Елена рассказывает, что несмотря на то, что в Киеве появляются тысячи разных кафе, "Каффа" держится уже четверть века именно благодаря соблюдению собственных принципов:

«Нам удалось сохранить свою атмосферу, традиции, качество, которые так нравятся нашим гостям. За эти годы почти ничего не изменилось. И это наше основное достижение.

Мы не поддаемся быстротечным модным сегодня течениям приготовления кофейных напитков, когда в чашке кофе почти нет, а люди пьют в основном взбитое молоко.

С самого начала у нас было 4 приоритета. Только натуральный, самый лучший кофе почти со всех уголков мира. Подача кофе в чистом виде, чтобы распознать особые вкусовые свойства каждого. Приятная романтическая атмосфера в сопровождении легкой спокойной музыки и дружественное обслуживание. Мы высоко установили планку и стараемся держать ее до сих пор».

Фото: соцсети Каффы