На Дарнице заработала кофейня Decaf с кофе без кофеина

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Ирина Маймур
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Возле ТЦ «Дарница» начала работу кофейня Decaf с кофе без кофеина.

В настоящее время она работает в тестовом режиме. Официальное открытие планируется на 3 июня.

Фишкой заведения есть использование кофе без кофеина. Однако здесь можно заказать и обычный кофе.

Левобережное заведение рассчитано на 12, а летняя терраса – на 6 гостей.

В кафе есть возможность не только выпить кофе в помещении или взять с собой, но и приобрести напиток в упаковке.

Это второе заведение сети. Первый открыли напротив станции метро «Политехнический институт» в январе прошлого года.

Цены: эспрессо — 33 грн, американо — 35/45 грн, фильтр-кофе — 50 грн, капучино — 43 грн, латте — 45 грн, розовое латте — 80 грн, матча латте — 75 грн

Адрес: проспект Соборности, 5

Режим работы: 08:00-21:00 (будние), 09:00-21:00 (выходные)

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Ранее мы писали, что возле «Дворца Украина» открыли бистро с шаурмой и бургерами 111 Bistro & Bar.

Фото: Decaf

Опубликовано: 01 июня 2023
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