Возле «Театральной» заработал винтажный Natalie's Bar с авторскими коктейлями

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Ирина Маймур
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Недалеко от станции метро «Театральная» начал работу бар Natalie's Bar.

Его открыли владельцы Serhii's Bar на Арсенальной, пишет The Village Украина.

Большую часть элементов декора в заведении создали своими руками. Если вы встретите в баре владельца, он охотно расскажет о своей коллекции картин, сувениров и антиквариата.

Natalie's Bar предлагает крепкий алкоголь, пиво, вина, холодные и горячие коктейли.

Цены: пиво — 105 грн, вина — от 220 грн за маленькую бутылку, коктейли — от 180 до 250 грн, сырная тарелка — 260 грн, сэндвич с индейкой — 140 грн, сырники — 155 грн, блины с мясом — 210 грн, сет мини-кишей — 250 грн

Адрес : улица Евгения Чикаленко, 23-А

Режим работы: ежедневно 09:00–22:30

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Ранее мы писали, что на Дарнице заработала кофейня Decaf с кофе без кофеина.

Фото: Natalie's Bar

Опубликовано: 02 июня 2023
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