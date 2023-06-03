На центральном вокзале Киева открылось самое большое в Украине детское пространство: что там есть

На главном железнодорожном вокзале Киева открылся Iron Land – рекордное по площади более 700 квадратных метров детское безопасное пространство «Спільно» от ЮНИСЕФ и Укрзализныци.
Об этом пишет заместитель директора по коммуникациям Укрзализныци Александр Шевченко.
На детском пространстве есть:
- спортивно-игровая зона от JuniorS (баскет, настольный теннис, корнхол, велотренажеры, бадминтон);
- футбольный корнер от железнодорожного ФК "Локомотив";
- музей науки с железнодорожными экспонатами от Малой академии наук;
- мини-модель "Тарпана" с доступом к кабине машиниста;
- большая зеленая игровая зона для детей от 3 до 16;
- библиотека и игротека;
- частные кабинки для грудного вскармливания и пеленания;
- зоны для подзарядки смартфонов и продуманные места ожидания для родителей.
Зона бесплатна и открыта с 06:00 до 23:00. В ее пределах работают аниматоры и психологи.
Ранее мы писали, что "Укрпочта" выпустила благотворительные марки, созданные детьми.
Фото: Tania Woods Rhys