На центральном вокзале Киева открылось самое большое в Украине детское пространство: что там есть

На главном железнодорожном вокзале Киева открылся Iron Land – рекордное по площади более 700 квадратных метров детское безопасное пространство «Спільно» от ЮНИСЕФ и Укрзализныци.

Об этом пишет заместитель директора по коммуникациям Укрзализныци Александр Шевченко.

На детском пространстве есть:

спортивно-игровая зона от JuniorS (баскет, настольный теннис, корнхол, велотренажеры, бадминтон);

футбольный корнер от железнодорожного ФК "Локомотив";

музей науки с железнодорожными экспонатами от Малой академии наук;

мини-модель "Тарпана" с доступом к кабине машиниста;

большая зеленая игровая зона для детей от 3 до 16;

библиотека и игротека;

частные кабинки для грудного вскармливания и пеленания;

зоны для подзарядки смартфонов и продуманные места ожидания для родителей.

Зона бесплатна и открыта с 06:00 до 23:00. В ее пределах работают аниматоры и психологи.

Ранее мы писали, что "Укрпочта" выпустила благотворительные марки, созданные детьми.

Фото: Tania Woods Rhys