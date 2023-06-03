На центральном вокзале Киева открылось самое большое в Украине детское пространство: что там есть

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Валерия Гуржий
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На главном железнодорожном вокзале Киева открылся Iron Land – рекордное по площади более 700 квадратных метров детское безопасное пространство «Спільно» от ЮНИСЕФ и Укрзализныци.

Об этом пишет заместитель директора по коммуникациям Укрзализныци Александр Шевченко.

На детском пространстве есть:

  • спортивно-игровая зона от JuniorS (баскет, настольный теннис, корнхол, велотренажеры, бадминтон);
  • футбольный корнер от железнодорожного ФК "Локомотив";
  • музей науки с железнодорожными экспонатами от Малой академии наук;
  • мини-модель "Тарпана" с доступом к кабине машиниста;
  • большая зеленая игровая зона для детей от 3 до 16;
  • библиотека и игротека;
  • частные кабинки для грудного вскармливания и пеленания;
  • зоны для подзарядки смартфонов и продуманные места ожидания для родителей.

Зона бесплатна и открыта с 06:00 до 23:00. В ее пределах работают аниматоры и психологи.

Ранее мы писали, что "Укрпочта" выпустила благотворительные марки, созданные детьми.

Фото: Tania Woods Rhys

Опубликовано: 03 июня 2023
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