В Киеве переселенка из Харькова открыла новое кафе «Rose» благодаря гранту

Предпринимательница из Харькова Анастасия Степанян благодаря программе микрогрантов "Власна справа" открыла кондитерское кафе «Rose» в Киеве.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Полученный грант предпринимательница потратила на обустройство кондитерского цеха при кафе.

«Я очень хотела, чтобы это было не только кафе, а еще – именно кондитерская, с тортами и пирожными на заказ. Ведь у нас есть уникальные, вкусные рецепты и уверены, что они всем понравятся»

Новую кондитерскую «Rose» в Киеве по адресу Вознесенский спуск, 23-в Анастасия открыла несколько месяцев назад. Здесь можно попробовать «Картофель», «Наполеон» и другие вкусности, а также заказать торты и пирожные на свой праздник, или для собственного кафе.

Свое первое кафе Анастасия открыла в 2021 году в Харькове, однако из-за войны вынуждена была релокировать свой бизнес в Киев.

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