Киевляне самостоятельно перекрасили подземный переход возле "Теремков"

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Валерия Гуржий
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Киевляне восстановили рисунок в подземном переходе у метро "Теремки".

Об этом рассказал дизайнер и активист Богдан Гдаль.

"Давно хотел восстановить вид подземного перехода возле метро "Теремки". Подобрал цвета, купил пробные краски и сегодня с местными жителями попытались перекрасить стены"

По его словам, краска по цвету получилась не идеально, но терпимо. За один день удалось выкрасить почти всю одну сторону.

Ранее мы писали, что спортивный тренажер, установленный киевским блоггером на остановке общественного транспорта на Шулявке, срезали коммунальщики.

Фото: Богдан Гдаль

Опубликовано: 04 июня 2023
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