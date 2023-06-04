Пицца, бургеры и шаурма: на Виноградаре открылось новое заведение AYO

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Валерия Гуржий
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На Виноградаре открылось заведение AYO Pizza Burger Kebab.

В ресторане есть открытая кухня, так что посетители могут видеть, как готовится их заказ. В заведении подают завтраки, первые блюда, салаты, десерты, пиццы, бургеры, гарниры и шаурмы.

Цены: крем-суп грибной - 135 грн, салат Цезарь с креветками -189 грн, круассан миндальный - 189 грн, картофель фри - 65 грн, шаурма с курицей - 145 грн, чикен бургер -199 грн, пицца пепперони - 225 грн, цитрусовый – 60 грн.

Где: ЖК "Варшавский", проспект Правды, 45.

График работы: с 10:30 до 22:00.

Ранее мы писали, что в Киеве на улице Лаврской открывается ресторан-рынок "Река" от сети "Черноморка".

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Фото: AYO Pizza Burger Kebab

Опубликовано: 04 июня 2023
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