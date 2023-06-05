В Одессе отреставрировали исторические двери начала XX века: фото

266
Ирина Маймур
share share

В Одессе восстановили двери в арке проезда дома Розенблатта на улице Жуковского, 43. Здание датируется 1911 годом.

Об окончании реставрации сообщили активисты проекта «Тысячи дверей».

Как отмечают активисты, двери выполнены из лиственницы и представляет собой сочетание геометрического модерна и неоклассического стиля. Также можно заметить отсылку к ар-деко в решетках створок двери.

Специалисты «Тысячи дверей» вернули к жизни створки и деревянный портал, восстановили стекло.

Теперь латунные вставки, добавленные в нижней части створок, придают законченности образу. Благодаря современному доводчику дверь плавно и плотно закрывается, а электроригельный замок обеспечивает надежность и безопасность даже в случае отключения света. В то же время неподвижная часть двери надежно закрывается на реставрированные шпингалеты.

Активисты покрыли дверь лазурью для защиты, чтобы защитить от ультрафиолета, обработали маслом для дополнительной защиты и натерли полироллю с воском, чтобы придать им объем и блеск.

Ранее мы писали, что в Одессе отреставрировали двери конца ХIX века.

Фото: «Тысячи дверей»

Опубликовано: 05 июня 2023
share share
Переселенцы из Мариуполя открыли «Центр шаурмы» на «Олимпийской». Это третье заведение сети Переселенцы из Мариуполя открыли «Центр шаурмы» на «Олимпийской». Это третье заведение сети Для киевлян создали чат-бот, с помощью которого можно самостоятельно оценивать состояние укрытий Для киевлян создали чат-бот, с помощью которого можно самостоятельно оценивать состояние укрытий В «Жовтні» и Kino42 пройдет первый в Украине фестиваль квир-кино В «Жовтні» и Kino42 пройдет первый в Украине фестиваль квир-кино Комиссия Кличко установила, что к 90% укрытий Киева есть беспрепятственный доступ Комиссия Кличко установила, что к 90% укрытий Киева есть беспрепятственный доступ Модернистскую беседку на Подоле хотят демонтировать Модернистскую беседку на Подоле хотят демонтировать "Мы – разные, но все равные": Кафе и пекарни, где работают люди с ментальной инвалидностью "Мы – разные, но все равные": Кафе и пекарни, где работают люди с ментальной инвалидностью В Киевской области открыли первую в мире ИТ-пасеку В Киевской области открыли первую в мире ИТ-пасеку Пицца, бургеры и шаурма: на Виноградаре открылось новое заведение AYO Пицца, бургеры и шаурма: на Виноградаре открылось новое заведение AYO
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.