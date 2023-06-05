В Одессе отреставрировали исторические двери начала XX века: фото

В Одессе восстановили двери в арке проезда дома Розенблатта на улице Жуковского, 43. Здание датируется 1911 годом.

Об окончании реставрации сообщили активисты проекта «Тысячи дверей».

Как отмечают активисты, двери выполнены из лиственницы и представляет собой сочетание геометрического модерна и неоклассического стиля. Также можно заметить отсылку к ар-деко в решетках створок двери.

Специалисты «Тысячи дверей» вернули к жизни створки и деревянный портал, восстановили стекло.

Теперь латунные вставки, добавленные в нижней части створок, придают законченности образу. Благодаря современному доводчику дверь плавно и плотно закрывается, а электроригельный замок обеспечивает надежность и безопасность даже в случае отключения света. В то же время неподвижная часть двери надежно закрывается на реставрированные шпингалеты.

Активисты покрыли дверь лазурью для защиты, чтобы защитить от ультрафиолета, обработали маслом для дополнительной защиты и натерли полироллю с воском, чтобы придать им объем и блеск.

Ранее мы писали, что в Одессе отреставрировали двери конца ХIX века.

Фото: «Тысячи дверей»