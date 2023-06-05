Комиссия Кличко установила, что к 90% укрытий Киева есть беспрепятственный доступ

Утром 5 июня комиссия в составе с ГСЧС, полицией, представителями райгосадминистраций и службами города проверили более 1600 укрытий. По ее результатам сообщили, что 90% укрытий города имеют беспрепятственный доступ.

Соответствующие результаты обнародовал мэр Киева Виталий Кличко.

Согласно этим данным лучшая ситуация в Деснянском районе – 100% укрытий имеют беспрепятственный доступ, Соломенском районе – 99%, Оболонском районе – 98%. Худшая ситуация в Шевченковском районе – только 73% укрытий имеют беспрепятственный доступ, Печерском районе – 79% и Голосеевском районе – 80%.

Также опубликовали данные о состоянии укрытий в Киеве. В общей сложности 63% укрытий имеют удовлетворительное состояние. В Днепровском районе – 92% укрытий имеют удовлетворительное состояние, Оболонском районе – 86%, Шевченковском и Святошинском районах – 80%, Подольском районе – 20%, Соломенском – 45%, Деснянском – 51%, Голосеевском – 57%, Печерском – 68%, Дарницком – 75%.

Кличко добавил, что по результатам проверки относительно глав районов с наихудшими показателями будут дальнейшие обращения к Президенту относительно кадровых решений.

Ранее мы писали, что министр стратегической промышленности Александр Камышин по результатам проверки укрытий в Киеве сообщил, что из 1078 проверенных укрытий почти половина оказалась либо закрытыми, либо непригодными для использования.

Фото: zprz.city