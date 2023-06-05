Для киевлян создали чат-бот, с помощью которого можно самостоятельно оценивать состояние укрытий

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Валерия Гуржий
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Для киевлян запустили чат-бот "Открой укрытие" с помощью которого можно самостоятельно оценить состояние укрытий.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Чтобы оценить то или иное укрытие, необходимо выбрать район города, улицу и расположение укрытия. После этого необходимо ответить на вопрос бота о том, есть ли постоянный доступ к укрытию и оценить его состояние – сухое и комфортное, грязное и заваленное имуществом, сырое или затопленное, в аварийном состоянии.

Также бот спрашивает есть ли в помещении питьевая вода и места для сидения. В конце опроса необходимо самостоятельно оценить состояние укрытия от 1 до 5.

Ранее мы писали, что министр стратегической промышленности Александр Камышин по результатам проверки укрытий в Киеве сообщил, что из 1078 проверенных укрытий почти половина оказалась либо закрытыми, либо непригодными для использования.

Опубликовано: 05 июня 2023
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