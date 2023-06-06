Зоопарк «Сказочная дубрава» в Новой Каховке полностью затопило. Погибли почти 300 животных

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Ирина Маймур
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Из-за подрыва Каховской ГЭС зоопарк «Сказочная дубрава» в Новой Каховке полностью затопило. Работникам удалось спасти только уток и лебедей, сообщила зоозащитная организация UAnimals.

Активисты рассказали, что человек, который вышел с ними на связь, сказал: «Мы всеми силами пытались сохранить зоопарк в оккупации. Теперь его больше нет».

Как подтвердили изданию The Village Украина, погибли около 300 животных. Они были заблокированы в парке.

Ранее россияне заминировали «Сказочную дубраву». Поэтому животных было невозможно эвакуировать. Работники и неравнодушные жители кормили питомцев под постоянными обстрелами, добавляют в зоопарке.

Ранее мы писали, как помочь пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС животным.

Фото со страницы зоопарка

Опубликовано: 06 июня 2023
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