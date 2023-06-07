На ВДНГ открыли стритфуд-точку "Котлета по-киевски"

Третья точка сети стритфуд-заведений "Котлета по-киевски" начала работать на ВДНГ.

Заведение расположено на локации "Поляна" возле Urban Park.

Кроме традиционных котлет можно попробовать также котлеты с сыром чеддер и паприкой или халапеньо; с творогом "Филадельфия" и шпинатом; с грибами и сыром.

Также есть картофель фри, батат фри, ко-шарики с сыром или шпинатом и брынзой, а также десерты – мороженое "Киевфлури" и шоколадная "котлета".

Первое моноформатное заведение "Котлета по-киевски" открылось в августе 2022 года на Крещатике, а второе – в мае 2023 года на Большой Васильковской напротив кинотеатра "Киев".