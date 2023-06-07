Как будет выглядеть кессон на Оболони изнутри: первые визуализации

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Мария Иващук
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Появились первые визуализации интерьера кессона на Оболони, где продолжаются работы по реконструкции.

Их опубликовал главный световой дизайнер и основатель компании Expolight Николай Каблука, работающий над проектом.

Объект внутри подсвечивается с использованием эффекта 3D. Планируется подсветка в естественной водной и цифровой тематике. Также подсветка будет меняться в зависимости от событий и времени дня.

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Ранее стало известно, что Департамент городского благоустройства КГГА выдал разрешения на строительные и земляные работы в парке Наталка ООО «Гювексхаус», проводящем капитальный ремонт кессона.

Ранее активисты ОО «Парк Наталка» предлагали превратить кессон в артпространство.

Опубликовано: 07 июня 2023
Оболонь
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