Как будет выглядеть кессон на Оболони изнутри: первые визуализации

Появились первые визуализации интерьера кессона на Оболони, где продолжаются работы по реконструкции.

Их опубликовал главный световой дизайнер и основатель компании Expolight Николай Каблука, работающий над проектом.

Объект внутри подсвечивается с использованием эффекта 3D. Планируется подсветка в естественной водной и цифровой тематике. Также подсветка будет меняться в зависимости от событий и времени дня.

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Ранее стало известно, что Департамент городского благоустройства КГГА выдал разрешения на строительные и земляные работы в парке Наталка ООО «Гювексхаус», проводящем капитальный ремонт кессона.