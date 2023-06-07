На Ярвалу заработал первый магазин украинского косметического бренда White Sprut

На улице Ярославов Вал открыл первый магазин украинского бренда косметики White Sprut. Сейчас он работает в тестовом режиме.

Над дизайном магазина работал архитектор из QQ Buro Никита Куниц. В интерьере хотели «совместить элегантность, современность и функциональность».

Как рассказал основатель White Sprut Ярослав Рудаков, открытие шоурума планировалось в течение восьми месяцев, но оно все равно произошло спонтанно.

Официальное открытие пройдет 8 июня. На мероприятии будут играть диджеи Amir и Саша Жиляев. Все вырученные в первый день работы средства White Sprut передаст на ремонт машины для снайперского подразделения Интернационального легиона.

Также по случаю открытия будет действовать специальное предложение: до 11 июня на покупки двух единиц бренд предоставляет скидку в 10%.

White Sprut — это украинский бренд косметики, производящий средства по уходу за волосами и кожей.

Ранее мы писали, что в Варшаве открыли первый магазин украинских полезных сладостей Bob Snail.

Фото: White Sprut