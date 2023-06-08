FROLOV создал парадную форму для украинских олимпийцев: фото

Дизайнер Иван Фролов разработал парадную форму для Национальной сборной команды Украины на Олимпийских играх 2024 года.

Он создал два комплекта формы – женскую и мужскую. В рекламной кампании коллекции приняли участие чемпионка мира, бронзовая призерка Олимпиады по дзюдо Дарья Билодид и 27-кратный обладатель Кубков Мира по кикбоксингу WAKO Павел Замятин.

Центральный элемент парадной формы — анатомическое желто-голубое сердце FROLOVHEART с вписанной в него картой Украины. Это один из ключевых символов бренда.

Мужской комплект состоит из голубого поло с сердцем и футболки с черными рукавами с желтой и голубой молниями и вышитым сердцем, а также черных брюк.

Женский — из голубо-черной футболки, черного пояса, поло и голубых брюк-юбки. К тому же наряд дополнили дополнительным аксессуаром — шелковым платком с принтом, в основе которого украинский герб, сердце и казацкий крест. Принт создал украинский художник Вова Воротнев.

Ранее мы писали, что потерявшие конечности на войне воины ВСУ стали героями инклюзивного проекта Damirli х Superhumans.

Фото: пресс-служба FROLOV