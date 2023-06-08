В Олешках пошел под воду дом-музей художницы Полины Райко

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Ирина Маймур
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Дом-музей художницы Полины Райко в Олешках оказался под водой.

Об этом сообщил художник и представитель Херсонского областного благотворительного фонда им. Полины Райко Семен Храмцов.

По его словам, «хранительницы музея» эвакуировались и находятся в безопасности. Он также добавил, что есть запрос на лекарства, еду и воду.

Полина Райко начала рисовать в 69 лет, не имея художественного образования. Художница творила в жанре наивного искусства и расписала все стены своего дома вместе с гаражом и забором, воспроизведя собственную семью, животных и природу.

После смерти художницы ее дом приобрели поклонники из Канады, благодаря которым здание сохранилось. По их просьбе за домом ухаживали местные женщины.

Дом Райко охраняется Законом Украины «Об охране культурного наследия».

Ранее мы писали, что Patron Pet Center на ВДНХ приютит домашних животных из зоны бедствия в Херсонской области.

Фото: благотворительный фонд им. Полины Райко, Наталья Тимофеева/Суспільне.Херсон, Эльдар Сарахман, Семен Храмцов

Опубликовано: 08 июня 2023
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