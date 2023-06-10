На Южной Борщаговке открылась пекарня "Победа"

Пекарня "Победа" открылась на Южной Борщаговке по адресу проспект Академика Королева, 3.

Еще одно заведение функционирует по адресу улица Григоровича-Барского 1. В меню заведения есть эклеры, торты, хлеб, круассаны с разной начинкой, кофе, а также торты.

Цены: эклер фисташковый - 59 грн, круассан клубничный - 89 грн, макарун с разными вкусами - 53 грн, зефир - 28 грн, полусфера - 77 грн, кош с курсом - 77 грн, хлеб тыквенный - 47 грн, капучино от 35 грн, лимонад – 59 грн.

Где: проспект Академика Королева 3 и Григоровича-Барского 1

График работы: 08:00-20:00

Instagram

Ранее мы писали, что на Подоле заработало кафе «Афтернун» с кофе, хлебом и десертами.