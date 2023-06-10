В Новой Каховке затопило уникальные дома с резьбой "каменные вышиванки"

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Валерия Гуржий
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В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС, в Новой Каховке затопило уникальные дома с резьбой "каменные вышиванки".

Об этом сообщил основатель ArtUkrainian Сергей Войток.

Эти "вышиванки" монументалист Григорий Овксентьевич Довженко, работавший в свое время с Михаилом Бойчуком, создавал неповторимые композиции путем резьбы орнаментов собственноручно по влажному штукатурке авторской рецептуры. Это не распространённый метод, обычно орнаменты «тиражировали», то есть отливали форму и повторяли на многих фасадах.

Орнаменты основных объектов в городе Новая Каховка – Дворец культуры, Новокаховский исполком, Летний кинотеатр – всего 50 композиций на разных зданиях выполнены именно резьбой.

Перед полномасштабной войной орнаменты города Новая Каховка были вновь найдены и почти спасены от забвения. Последние несколько лет это художественное сокровище активно реставрировали и добавили к туристическим маршрутам Новой Каховки.

Ранее мы писали, что в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС пострадали ценные достопримечательности, в частности, Олешковская Сечь и исторический центр Новой Каховки.

Фото: Сергей Войток

Опубликовано: 10 июня 2023
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