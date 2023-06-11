На Теремках в ЖК "Республика" открылся гастробар "Эпизод"

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Валерия Гуржий
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Гастробар «Эпизод» открылся в ЖК «Республика» на Теремках.

В заведении можно отведать горячие блюда, первые блюда, салаты, завтраки, гарниры, а также пиццу и пасту. В гастробаре работает доставка, поэтому заказать еду можно и домой.

Цены: лимонад апельсиновый – 85 грн, капучино – 55 грн, окрошка – 130 грн, цезарь с лососем – 280 грн, скрембл тост с лососем – 265 грн, филе миньон с трюфельным пюре – 440 грн, овощная паста, пицца с грушой и горгонзолой – 285 грн, чизкейк – 125 грн, овощи гриль – 180 грн.

Адрес: ЖК Республика (улица Теремковская, 4а)

График работы: 10:00-23:00

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Ранее мы писали, что на Бессарабке открылся гастробар "Пахнет Жареным".

Опубликовано: 11 июня 2023
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