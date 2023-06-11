У Ботсада Гришко просят помощи киевлян в уборке и уходе за растениями

Ботанический сад им. Гришко нуждается в помощи волонтеров.

Об этом сообщила Галина Совенко-Шевердина.

По ее словам, сейчас не хватает людей, ведь косившие траву ребята пошли защищать страну. Денег от входных билетов едва хватает на поддержание жизнеспособности сада и отопление оранжерей зимой.

"Вы можете помочь, приобщившись своими руками на пару часов. По средам и четвергам волонтеры собираются в 9 часов на входе. Берите резиновые перчатки и шляпу от солнца"

Сообщество "Волонтеры бонатического сада" публикуют фото и видео своей деятельности, где показывают, как косят траву, забрасывают траншеи и стригут еловую живую изгородь.

Ранее мы писали, что в Национальном ботаническом саду имени М.М. Гришко НАН Украины состоялось мероприятие "Память и возрождение", в рамках которого высадили 25 крымских сосен.

Фото: Волонтеры ботанического сада