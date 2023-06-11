Смотрите, какой котодом построили во львовском приюте для животных

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Валерия Гуржий
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Во львовском Доме спасенных животных обустроили домик для кошек.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Это временное убежище для кошек, эвакуированных из зоны боевых действий. Кошачий домик разделен на 3 зоны. Первая – это карантин. Сюда попадают новоприбывшие кошки минимум на 2 недели, но срок может увеличиваться в зависимости от того, с какими проблемами животное попало в приют.

Вторая зона – комната для котят, а третья – зона обитания кошек, где есть выгульная площадка. Здесь живут коты, прошедшие карантин, обработанные от паразитов и готовые ехать в новый дом.

Сейчас здесь живут три десятка кошек. 7 привезли из Донецка, 1 – из Бахмута, еще трех волонтеров везли с востока, а остальные – из Львовской области. Всего в приюте сейчас 100 собак и 30 кошек, которые ждут любящих хозяев.

В Доме спасенных животных есть около тысячи жителей: это как домашние, так и дикие животные, большинство из них живут в приюте постоянно.

Домой спасенных животных можно по реквизитам:

4149629381107192 ПриватБанк

5375414127340015 Монобанк

[email protected] РayPay

БУ БФ «Дом спасенных животных»

ЕГРПОУ: 44086841

IBAN: UA773052990000026006031017177

АО КБ «ПРИВАТБАНК»

Карта-ключ: 5169 3305 2375 2514

Ранее мы писали, что в Киеве появился сервис поиска убежища для животных.

Фото: Львовский городской совет

Опубликовано: 11 июня 2023
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