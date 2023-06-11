Смотрите, какой котодом построили во львовском приюте для животных

Во львовском Доме спасенных животных обустроили домик для кошек.
Об этом сообщили во Львовском городском совете.
Это временное убежище для кошек, эвакуированных из зоны боевых действий. Кошачий домик разделен на 3 зоны. Первая – это карантин. Сюда попадают новоприбывшие кошки минимум на 2 недели, но срок может увеличиваться в зависимости от того, с какими проблемами животное попало в приют.
Вторая зона – комната для котят, а третья – зона обитания кошек, где есть выгульная площадка. Здесь живут коты, прошедшие карантин, обработанные от паразитов и готовые ехать в новый дом.
Сейчас здесь живут три десятка кошек. 7 привезли из Донецка, 1 – из Бахмута, еще трех волонтеров везли с востока, а остальные – из Львовской области. Всего в приюте сейчас 100 собак и 30 кошек, которые ждут любящих хозяев.
В Доме спасенных животных есть около тысячи жителей: это как домашние, так и дикие животные, большинство из них живут в приюте постоянно.
Домой спасенных животных можно по реквизитам:
4149629381107192 ПриватБанк
5375414127340015 Монобанк
[email protected] РayPay
БУ БФ «Дом спасенных животных»
ЕГРПОУ: 44086841
IBAN: UA773052990000026006031017177
АО КБ «ПРИВАТБАНК»
Карта-ключ: 5169 3305 2375 2514
Ранее мы писали, что в Киеве появился сервис поиска убежища для животных.