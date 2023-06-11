На Саксаганского открылся новый Gold Bar

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Валерия Гуржий
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В Киеве на улице Саксаганского открылся новый коктейльный бар – Gold Bar.

В заведении можно отведать многие виды коктейлей, алкогольных напитков, а также попробовать гарниры, десерты и бургеры.

Цены: коктейль Long Island – 250 грн, цезарь с курицей – 150 грн, солянка – 120 грн, чизкейк – 120 грн, дерюны с лососем – 190 грн, Коктейль Aperol Spritz – 230 грн.

Где: ул. Саксаганского 89а.

График работы: 11:00-23:00

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Ранеемы писали , что возле «Театральной» заработал винтажный Natalie's Bar с авторскими коктейлями.

Опубликовано: 11 июня 2023
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