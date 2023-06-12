«Укрзалізниця» начнет тестировать женские купе с 30 июня

«Укрзалиіниця» запускает бета-тестирование женских купе с 30 июня.

Об этом сообщили изданию «Бабель» в компании.

Такие купе заработают на четырех направлениях: Харьков – Львов, Днепр – Трускавец, Киев – Ужгород, Киев – Кривой Рог.

Также журналист Александр Рудоманов сообщил , что поезд номер 42 Трускавец – Днепр на 30 июня имеет один женский вагон.

Напомним, что недавно в «Укрзалізниці» объявили , что создадут специальные женские купе. Сейчас их хотят протестовать несколько месяцев. В специальные купе будут пускать женщин, трансженщин, мам с детьми до 6 лет любого пола. Но сейчас «этот диалог еще открыт».

Фото: УЗ, Александр Рудоманов