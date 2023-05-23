«Укрзалізниця» протестует женские купе

В «Укрзалізниці» объявили, что создадут специальные женские купе. Сейчас их хотят протестировать несколько месяцев.

Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзалізниця» Евгений Лященко.

В специальные купе будут пускать женщин, трансженщин, мам с детьми до 6 лет любого пола. Но сейчас «этот диалог еще открыт».

Пока точно не определили, на каких маршрутах ждать женские купе. Однако известно, что это маршруты дальнего сообщения, пассажиры которых проводят в пути много времени.

Сначала компания протестует нововведения в течение нескольких месяцев и вместе с обществом и специалистами примет решение, делать ли их постоянной практикой.

Купить билет в женское купе можно будет через приложение «Укрзалізниці». Доплачивать за женское купе не придется.

Разрабатываются IT-решения и будут внесены соответствующие изменения в нормативные акты. Также компания проводит консультации с юристами, международными и украинскими общественными организациями.

Сегодня все новые и модернизированные вагоны «Укрзалізниці» (около 15% вагонов в активном использовании) обязательно оснащены камерами видеонаблюдения и кнопками вызова проводника. Для проводников есть четкий алгоритм действий при сигнале о домагательствах.

Ранее мы писали, что в Украине появилась петиция о создании в поездах отдельных вагонов для мужчин и женщин. За неделю ее подписали более 20 тысяч человек.

Фото: «Укрзалізниця»