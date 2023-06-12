Пистолеты, старинная посуда и кости древних животных: что находят на дне Каховского водохранилища

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Валерия Гуржий
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В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС уровень воды в Каховском водохранилище сильно упал. В некоторых местах видно дно водоема, на котором местные находят старинные вещи.

Житель Никополя Александр Павлов показал старинную посуду, гильзы, кости древнего бизона, глиняную чашку, гравюры, подковы, кованые гвозди и многое другое, что ему удалось найти на дне.

Также журналист и блогер Денис Казанский показал фотографии старинных пистолетов и каски времен Второй мировой войны.

Ранее мы писали, что в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС пострадали ценные достопримечательности, в частности, Олешковская Сечь и исторический центр Новой Каховки.

Фото: Денис Казанский , Александр Павлов

Опубликовано: 12 июня 2023
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