Украинский стартап Propertymate привлек 5,5 млн долларов инвестиций

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Валерия Гуржий
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Украинский стартап Propertymate со штаб-квартирой в США привлек 5,5 миллионов долларов.

Об этом пишет Forbs.

Получив финансирование, стартап сменил название на NewHomesMate, однако продукт и бизнес-модель останутся неизменными.

Propertymate – основанный в 2018 году украинский стартап со штаб-квартирой в американском Остине. Его продукт – платформа для поиска и приобретения новой недвижимости, ориентированная на американский рынок.

В течение 2022 года, кроме домашнего Остина, стартап запустился в Далласе, Хьюстоне, Орландо, Джексонвилле, Тампе, Сан-Антонио, Роли-Дареми, Окала-Гейнсвилле и Форт-Лодердейле в Майами.

Ранее мы писали, что украинский стартап LetsData победил на инвестиционном саммите SelectUSA в Вашингтоне.

Фото: NewHomesMate

Опубликовано: 14 июня 2023
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