«Фалафель у Хасана» возобновил работу на Арт-заводе «Платформа» в фудзоне «Вход 6» между Арт-заводом и маркет-молом «Даринок» (со стороны паркинга).

Об этом пишет The Village Украина .

Точка будет работать каждый день с 11:00 до 20:00, кроме понедельника.

Цены: веганский фалафель (110-150 гривен), фалафель с курицей (140-170 гривен).

Хасан готовит фалафель в батоне в Киеве с 1997 года. Первая точка повара была расположена рядом с Индустриальным мостом, вторая – возле завода «Большевик». Последние 15 лет Хасан работал на территории рынка возле метро «Лесная», в апреле точку демонтировали.

Фото: The Village Украина