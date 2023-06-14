«Фалафель у Хасана» возобновил работу на Арт-заводе "Платформа"

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Валерия Гуржий
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«Фалафель у Хасана» возобновил работу на Арт-заводе «Платформа» в фудзоне «Вход 6» между Арт-заводом и маркет-молом «Даринок» (со стороны паркинга).

Об этом пишет The Village Украина .

Точка будет работать каждый день с 11:00 до 20:00, кроме понедельника.

Цены: веганский фалафель (110-150 гривен), фалафель с курицей (140-170 гривен).

Хасан готовит фалафель в батоне в Киеве с 1997 года. Первая точка повара была расположена рядом с Индустриальным мостом, вторая – возле завода «Большевик». Последние 15 лет Хасан работал на территории рынка возле метро «Лесная», в апреле точку демонтировали.

Фото: The Village Украина

Опубликовано: 14 июня 2023
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