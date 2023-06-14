Кожаные барабаны и электросковородка почти по миллиону гривен: что покупают в укрытие киевские учебные заведения

Управление образования Днепровской районной администрации объявило тендер на приобретение 300 кожаных барабанов для укрытия за 890 тысяч гривен.

Об этом сообщил депутат Киевского совета Леонид Емец.

В тендере эта покупка названа "Музыкальные инструменты для психологической разгрузки детей во время воздушной тревоги".

Депутат также добавил, что ранее через Prozorro в укрытие уже покупали электроовочерезку за 130 тысяч гривен и электросковородку с тачскрином за 720 тысяч гривен, которая "ест" 21 киловатт в час.

В тендере это назвали "Технологическое оборудование в укрытие учебного заведения".

Ранее мы писали, что киевский блоггер Степанец провел ревизию крупными бомбоубежищами столицы и показал, как выглядят худшее и лучшее укрытие.

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