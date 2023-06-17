Активисты собирают средства для защиты в суде Дома Осипа Родина и Цветов Украины

"Мапа реновации" собирает средства, чтобы защитить в суде Дом Осипа Родина и Цветы Украины.

Об этом сообщила "Мапа реновации".

"Качественная адвокатская работа в защиту ценной застройки - это клад. Мы получили грант на условиях софинансирования от ОО "Общественный контроль". Благодаря этому сможем защищать Дом Осипа Родина и "Цветы Украины" в правовой плоскости совместно с юридической фирмой Axon Partners"

Это финансирование обеспечит юридическое сопровождение судебных дел, но административные расходы возлагаются на "Мапу реновации".

Реквизиты для донатов:

• Карта-моно: 5375 4112 0674 1345

• Банка: send.monobank.ua/jar/7brup4TpTy

• PayPal: [email protected]

Также "Мапа реновации" призывает подписаться на buymeacoffee и получить билет на экскурсию или консультацию.

Предыстория с Домом Родина

Дом Осипа Родина — это каменный дом 1882 года, расположенный на улице Олеся Гончара, 71. Он возведен двухэтажным по авторскому проекту архитектора Владимира Николаева. Потом появился третий этаж.

В 2020 году КГГА предоставила зданию статус только что обнаруженного объекта культурного наследия. Это промежуточный статус перед получением статуса памятки местного значения.

Однако застройщик ООО «Арикс», возводящий по соседству ЖК Franklin Concept House, обратился в суд с заявлением, что дом не является культурным наследием и успешно обжаловал решение КГГА в Окружном административном суде города Киева.

В мае 2023 г. Верховный суд подтвердил законность внесения дома Осипа Родина (ул. Олеся Гончара, 71) в Перечень объектов культурного наследия Киева.

Предыстория с "Цветами Украины"

«Цветы Украины» — учебно-методический павильон в стиле позднего модернизма на улице Сечевых Стрельцов, 49. Сооруженный в 1983-85 гг. он служил платформой распространения растений, площадкой экспериментальной флористики, центром обучения и досуга горожан.

В июне 2021 года вокруг здания появился забор. Информационных стендов на нем не было. Застройщик сначала срезал 30-летний виноград на здании, а затем «Квіти України» начали демонтировать. Активисты тогда сломали строительный забор и начали дежурить у здания.

Впоследствии суд назвал модернистское здание на улице Сечевых Стрельцов «очередным полуразваленным объектом советских времен в состоянии, которое эстетической красоты и ценности историческому лицу Киева не придает» и отменил приказ Минкульта и Департамента Охраны Культурного Наследия о внесении павильона .

В марте 2023 года суд не удовлетворил апелляцию по авторскому праву архитектора здания «Цветы Украины». После чего застройщик требует у архитектора здания «Цветы Украины» Николая Левчука 300 000 гривен на судебные издержки.

Фото: «Сохранить Цветы Украины», Фото: Департамент охраны культурного наследия КГГА, Мапа реновации