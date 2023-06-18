На Виноградаре открылось кафе-бар "Мусанг"

В ЖК Варшавский Плюс открылось кафе-бар «Мусанг».

Об этом пишет The Village Украина.

В заведении можно отведать кофе, чай, матчи, какао, лимонады, фреши, десерты и торты. В дальнейшем в меню планируют добавить алкогольные коктейли и кухню.

Цены: эспрессо – 45 грн, липовый чай – от 40 грн, какао – от 60 грн, апельсиновый фреш – от 130 грн, трубочка – 55 грн.

Где: проспект Правды, 49

График работы: Пн-Пт 8:00 – 21:00, Сб-Вс 9:00-21:00.

Ранее мы писали, что предпринимательница из Харькова Анастасия Степанян благодаря программе микрогрантов "Собственное дело" открыла кофейню-кондитерскую «Rose» в Киеве.