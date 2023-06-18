Google разработал опцию примерки одежды в онлайн-магазинах

Поисковая сеть Google с помощью искусственного интеллекта разработала опцию примерки одежды в онлайн-магазинах.

Об этом сообщили в компании.

Всего были представлены две функции: виртуальная примерка одежды с помощью искусственного интеллекта, чтобы показать одежду на широком выборе реальных моделей, а также новые фильтры, которые помогут найти именно то, что нужно.

Как это работает

Новая генеративная модель искусственного интеллекта может взять только одно изображение одежды и точно отразить, как она будет драпироваться, складываться, цепляться, растягиваться и образовывать морщины и тени на разнообразном наборе реальных моделей в разных позах. Для этого выбрали людей с размером XXS-4XL, представляющих разные оттенки кожи, формы тела, этническую принадлежность и тип волос.

Пользоваться новой функцией пока могут только покупатели США. Для этого необходимо нажать на товары со значком «Примерить» в поиске и выбрать наиболее подходящую модель.

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