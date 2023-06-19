На Демеевке появился 20-метровый мурал с японскими рыбами и киберпространственным океаном

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Валерия Гуржий
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В Киеве на доме, расположенном на проспекте Науки, 10 появился новый 20-метровый мурал, посвященный ленте «Первый код», рассказывающей об истории и современности украинского IT-сектора.

Об этом пишет "Вечерний Киев".

Над муралом работали художники Андрей Ковтун и Антон Кондрашов. Стенопись изображает безграничный киберпространственный океан со строками бинарного кода и японскими рыбами кои.

По словам Андрея Ковтуна, который также является автором мурала «Призрак Киева», стенопись была создана за 10 дней. Выбрали японских карпов, потому что эти необычные рыбы всегда плывут против течения. Такой образ подчеркивает, что наши айтишники — как рыба в воде.

"Первый код" — художественно-документальный фильм о развитии украинской IT-индустрии и борьбе украинских IT-воинов. Он рассказывает историю отрасли, начиная с 50-х годов — от создания украинскими инженерами первого компьютера и до настоящего времени, когда ИТ-сектор стал не только мощной индустрией, но и важным фронтом в войне с россией.

Ранее мы писали, что в Киеве на улице Ярославской, 31 появился мурал, посвященный украинским волонтерам.

Фото: Вечерний Киев, The Village Украина

Опубликовано: 19 июня 2023
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