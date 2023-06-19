Документальный фильм о войне в Украине получил главный приз на международном Sheffi

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Валерия Гуржий
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Польско-украинско-французский фильм In the Rearview (Откуда куда) получил главную награду на фестивале Sheffield DocFest 2023 в Великобритании.

Об этом сообщила продюсер Анна Паленчук.

"Созданный с интимностью и деликатным уважением, мы, члены жюри, были ошеломлены блестящей простотой этого фильма, который делает нас попутчиками во всемирной одиссее выживания и бегства", - отметили члены жюри.

Фильм снят режиссером Мачеком Хамелой, который с первых дней полномасштабной войны занимался эвакуацией украинцев. В ленте рассказываются истории людей, вывезенных с прифронтовых территорий.

Ранее мы писали, что украинский «Памфир» вошел в список лучших фильмов 2023 года по версии The Guardian.

Опубликовано: 19 июня 2023
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