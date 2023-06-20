На левом берегу Киева заработало пространство для женщин и девушек «Вільна»

На левом берегу на базе Киевского городского Центра гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию заработало дружественное к женщинам и девушкам пространство «Вільна».
Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.
В пространстве «Вільна» женщины и девушки могут получить следующие услуги:
Пространство работает со среды по воскресенье с 11:00 до 20:00 и расположено по адресу: улица Радужная, 6-А (2 этаж). Это уже второе пространство, которое открылось в Киеве, первое расположенное по адресу: улица Антоновича, 33-В, БЦ «Махим».
Ранее мы писали, что «Укрзализныця» начнет тестировать женские купе с 30 июня.
Фото: Марина Хонда, Свободная