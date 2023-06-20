На левом берегу Киева заработало пространство для женщин и девушек «Вільна»

На левом берегу на базе Киевского городского Центра гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию заработало дружественное к женщинам и девушкам пространство «Вільна».

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

В пространстве «Вільна» женщины и девушки могут получить следующие услуги:

групповые и индивидуальные сессии с психологией;

тематические собрания за чаем или кофе;

консультации по специализированным сервисам и службам психосоциальной поддержки;

творческие мастер-классы (рисование, рукоделие, театральное искусство, кулинария и т.п.);

спортивные занятия (йога, пилатес, танцы и т.п.);

карьерные сессии (истории успеха известных женщин, профориентация, познавательные лекции от врачей, психологов и экспертов в разных сферах деятельности, разговорные клубы по украинскому/английскому языку).

Пространство работает со среды по воскресенье с 11:00 до 20:00 и расположено по адресу: улица Радужная, 6-А (2 этаж). Это уже второе пространство, которое открылось в Киеве, первое расположенное по адресу: улица Антоновича, 33-В, БЦ «Махим».

Ранее мы писали, что «Укрзализныця» начнет тестировать женские купе с 30 июня.

Фото: Марина Хонда, Свободная