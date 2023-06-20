Львовские студенты разработали уникальный электроцикл для ВСУ

Мастера производственного обучения вместе с учениками львовского училища №29 изготовили тихоходный электроцикл, который будут использовать военные Вооруженных сил Украины.

Об этом пишет dev.ua.

Транспортное средство было сконструировано за 3 месяца. Он оснащен электродвигателем, коробкой передач и двумя аккумуляторными батареями. Ориентировочная стоимость изготовления такого транспортного средства – 80 000 гривен.

Его презентовали на выставке технического творчества среди заведений профессионального образования и победил в номинации «Транспортные средства». Электротрицикл уже отправили защитникам Украины.

Ранее мы писали, что отечественные конструкторы разработали мобильную ремонтную автомастерскую для ВСУ.

Фото: dev.ua