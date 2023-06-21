Теперь можно закрыть ФЛП в «Дії» в несколько кликов: инструкция

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Ирина Маймур
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Теперь на портале «Дії» можно автоматически закрыть ФЛП без участия регистратора.

Об этом сообщили в Минцифре.

Воспользоваться услугой могут:

  • физические лица-предприниматели, имеющие РНОКПП (Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);
  • предприниматели, использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика.

Чтобы закрыть ФЛП в «Дії», необходимо:

  • авторизоваться на портале;
  • выбрать услугу «Автоматическое закрытие ФЛП»;
  • нажать «Подать заявление» (вся информация подтянется из ЕГР);
  • проверить правильность информации;
  • подписать заявление электронной подписью ФЛП или КЭПом физического лица;

После этого данные о закрытии ФЛП автоматически подтянутся в Единый государственный реестр (ЕГР) и налоговую по месту регистрации.

Фото: NV

Опубликовано: 21 июня 2023
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