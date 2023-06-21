Теперь можно закрыть ФЛП в «Дії» в несколько кликов: инструкция

Теперь на портале «Дії» можно автоматически закрыть ФЛП без участия регистратора.
Об этом сообщили в Минцифре.
Воспользоваться услугой могут:
- физические лица-предприниматели, имеющие РНОКПП (Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);
- предприниматели, использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика.
Чтобы закрыть ФЛП в «Дії», необходимо:
- авторизоваться на портале;
- выбрать услугу «Автоматическое закрытие ФЛП»;
- нажать «Подать заявление» (вся информация подтянется из ЕГР);
- проверить правильность информации;
- подписать заявление электронной подписью ФЛП или КЭПом физического лица;
После этого данные о закрытии ФЛП автоматически подтянутся в Единый государственный реестр (ЕГР) и налоговую по месту регистрации.
Фото: NV