Теперь можно закрыть ФЛП в «Дії» в несколько кликов: инструкция

Теперь на портале «Дії» можно автоматически закрыть ФЛП без участия регистратора.

Об этом сообщили в Минцифре.

Воспользоваться услугой могут:

физические лица-предприниматели, имеющие РНОКПП (Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);

предприниматели, использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика.

Чтобы закрыть ФЛП в «Дії», необходимо:

авторизоваться на портале;

выбрать услугу «Автоматическое закрытие ФЛП»;

нажать «Подать заявление» (вся информация подтянется из ЕГР);

проверить правильность информации;

подписать заявление электронной подписью ФЛП или КЭПом физического лица;

После этого данные о закрытии ФЛП автоматически подтянутся в Единый государственный реестр (ЕГР) и налоговую по месту регистрации.

Фото: NV