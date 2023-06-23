В Украине заработал Единый реестр оружия

23 июня в Украине полноценно заработал Единый реестр оружия.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, основными преимуществами внедрения ЕРЗ является то, что граждане смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии. Кроме того, благодаря диджитализации услуг в сфере обращения оружия, процедура получения разрешений будет упрощена.

Единый реестр оружия предполагает также создание электронных кабинетов. Поэтому украинцы смогут получить услугу, не выходя из дома, без посещения органа Нацполиции путем подачи документов через «Единое окно гражданина» или в магазине по продаже оружия.

Раньше мы писали, что в Дії теперь можно получить справку о несудимости.

Фото: Unsplash\Roman Poberezhnik