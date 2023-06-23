В Украине заработал Единый реестр оружия

102
Валерия Гуржий
share share

23 июня в Украине полноценно заработал Единый реестр оружия.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, основными преимуществами внедрения ЕРЗ является то, что граждане смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии. Кроме того, благодаря диджитализации услуг в сфере обращения оружия, процедура получения разрешений будет упрощена.

Единый реестр оружия предполагает также создание электронных кабинетов. Поэтому украинцы смогут получить услугу, не выходя из дома, без посещения органа Нацполиции путем подачи документов через «Единое окно гражданина» или в магазине по продаже оружия.

Раньше мы писали, что в Дії теперь можно получить справку о несудимости.

Фото: Unsplash\Roman Poberezhnik

Опубликовано: 23 июня 2023
share share
Кинотеатры «Жовтень» и КИНО42 начали получать многочисленные угрозы из-за проведения ЛГБТКИА+ кинофестиваля Кинотеатры «Жовтень» и КИНО42 начали получать многочисленные угрозы из-за проведения ЛГБТКИА+ кинофестиваля На Закарпатье открыли модульные домики для переселенцев из Мариуполя и Херсона На Закарпатье открыли модульные домики для переселенцев из Мариуполя и Херсона Помещение Карпенко-Карого в Киеве вернули в государственную собственность Помещение Карпенко-Карого в Киеве вернули в государственную собственность На Киевщине появятся первые "умные" электросети Smart Grid На Киевщине появятся первые "умные" электросети Smart Grid Отдохнуть в тишине: 7 глэмпингов недалеко от Киева Отдохнуть в тишине: 7 глэмпингов недалеко от Киева Розовая Cava, рыба на гриле и театр-музей Сальвадора Дали. Розовая Cava, рыба на гриле и театр-музей Сальвадора Дали. Как вести себя в случае радиационной опасности: советы от Минздрава Как вести себя в случае радиационной опасности: советы от Минздрава Во Львовской области демонтировали 10 советских памятников Во Львовской области демонтировали 10 советских памятников
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.