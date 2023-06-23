На Закарпатье открыли модульные домики для переселенцев из Мариуполя и Херсона

На Закарпатье в поселке Среднее открыли 12 модульных домиков для семей из Херсона и 24 детей из Мариуполя в детском центре "Ковчег мира".

Об этом сообщил Закарпатский областной совет.



Дома обустроены, как снаружи, так и внутри. Также профинансировано благоустройство окружающей территории. На эти нужды выделено около 8 миллионов 200 тысяч гривен. За эти средства через программу SlovakAid были закуплены инвентарь и сделаны подготовительные работы, подвод и монтаж коммуникаций, включая электросеть и освещение, канализацию и т.д. А также реконструкцию крыши в главном здании детского дома.

В дальнейшем запланирована установка беседок, построение парковки и высадка зеленых насаждений.

Ранее мы писали, что во Львове открыли центр для переселенцев, объединяющий жилье с популяризацией уличных культур.