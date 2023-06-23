На Закарпатье открыли модульные домики для переселенцев из Мариуполя и Херсона

448
Валерия Гуржий
share share

На Закарпатье в поселке Среднее открыли 12 модульных домиков для семей из Херсона и 24 детей из Мариуполя в детском центре "Ковчег мира".

Об этом сообщил Закарпатский областной совет.

Дома обустроены, как снаружи, так и внутри. Также профинансировано благоустройство окружающей территории. На эти нужды выделено около 8 миллионов 200 тысяч гривен. За эти средства через программу SlovakAid были закуплены инвентарь и сделаны подготовительные работы, подвод и монтаж коммуникаций, включая электросеть и освещение, канализацию и т.д. А также реконструкцию крыши в главном здании детского дома.

В дальнейшем запланирована установка беседок, построение парковки и высадка зеленых насаждений.

Ранее мы писали, что во Львове открыли центр для переселенцев, объединяющий жилье с популяризацией уличных культур.

Опубликовано: 23 июня 2023
share share
Кинотеатры «Жовтень» и КИНО42 начали получать многочисленные угрозы из-за проведения ЛГБТКИА+ кинофестиваля Кинотеатры «Жовтень» и КИНО42 начали получать многочисленные угрозы из-за проведения ЛГБТКИА+ кинофестиваля Помещение Карпенко-Карого в Киеве вернули в государственную собственность Помещение Карпенко-Карого в Киеве вернули в государственную собственность В Украине заработал Единый реестр оружия В Украине заработал Единый реестр оружия На Киевщине появятся первые "умные" электросети Smart Grid На Киевщине появятся первые "умные" электросети Smart Grid Отдохнуть в тишине: 7 глэмпингов недалеко от Киева Отдохнуть в тишине: 7 глэмпингов недалеко от Киева Розовая Cava, рыба на гриле и театр-музей Сальвадора Дали. Розовая Cava, рыба на гриле и театр-музей Сальвадора Дали. Как вести себя в случае радиационной опасности: советы от Минздрава Как вести себя в случае радиационной опасности: советы от Минздрава Во Львовской области демонтировали 10 советских памятников Во Львовской области демонтировали 10 советских памятников
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.