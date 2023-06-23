Кинотеатры «Жовтень» и КИНО42 начали получать многочисленные угрозы из-за проведения ЛГБТКИА+ кинофестиваля

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Валерия Гуржий
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За последние дни кинотеатры «Жовтень» и КИНО42 получили многочисленные угрозы в свой адрес из-за проведения с 22 по 28 июня первого в Украине ЛГБТКИА+ кинофестиваля SUNNY BUNNY.

Об этом сообщили в КИNO42.

В социальных сетях ходят призывы совершить нападение и даже сжечь кинотеатры из-за такой программной политики. На этот счет представители кинотеатра вместе с организаторами фестиваля обратились в полицию с просьбой обеспечить общественный порядок на фестивальных локациях, наняли дополнительную охрану и планируют сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность гостям и участникам фестиваля.

В кинотеатре подчеркивают, что кинофестиваль SUNNY BUNNY проходит при поддержке ряда посольств дружественных Украины стран.

"Мы считаем, что украинское общество не может позволить небольшой группе агрессивно настроенных уничтожать культурную инфраструктуру столицы, угрожать жизни и здоровью сограждан и международному имиджу страны из-за разногласий во взглядах"

SUNNY BUNNY - ЛГБТИК+ программа кинофестиваля «Молодость», существующая с 2001 года и отстаивающая ценности прав человека, понимания и разнообразия.

Ранее мы писали, что с 22 по 28 июня в «Жовтне» и Kino42 состоится первый в Украине квир-кинофестиваль SUNNY BUNNY. В ходе фестиваля пройдет конкурс игровых полнометражных фильмов и две внеконкурсные программы. Всего покажут более 60 фильмов.

Фото: Unsplash\Denise Jans

Опубликовано: 23 июня 2023
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