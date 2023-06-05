В «Жовтні» и Kino42 пройдет первый в Украине фестиваль квир-кино

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Ирина Маймур
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С 22 по 28 июня в «Жовтні» и Kino42 состоится первый в Украине квир-кинофестиваль «Солнечный зайчик».

Об этом сообщают организаторы события.

В рамках фестиваля пройдет конкурс игровых полнометражных фильмов и две внеконкурсные программы. Всего покажут более 60 фильмов.

В полнометражной секции конкурса будут представлены 11 фильмов. Среди них — «Синий кафтан» Марьям Тузани, «Сравнят ли тебя с летним днем?» Мохаммада Шавки Хасана, «Такая непринужденная» Кристофера Зандлера, «Согласно протоколам» Фабиу Леала.

В внеконкурсную программу New Colors войдут ленты, ставшие победителями на различных международных фестивалях. В частности, «Три ночи в неделю» Флорана Гуэлу, «Мы не танцуем даром» Стефаноса Тая и другие.

Также команда фестиваля показала новую айдентику. Ее разработало диджитал-агентство HEXAGON. С помощью новой айдентики хотят отметить, что видимость и равенство являются основой идентичности и бренда кампании.

«Солнечный зайчик» — ЛГБТИК+ программа кинофестиваля «Молодость», существующая с 2001 года, отстаивающая ценности прав человека, взаимопонимания и разнообразия.

Ранее мы писали, что на Нижнеюрковской открывают новый клуб Ences.

Фото: «Солнечный зайчик»

Опубликовано: 05 июня 2023
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