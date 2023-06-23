На Шота Руставели открылся ресторан со скандинавской кухней

Ресторан Kattegat со скандинавскими блюдами 23 июня был открыт во дворе на улице Шота Руставели. Заведение назвали именем пролива Каттегат, расположенного между восточным берегом полуострова Ютландия и Скандинавским полуостровом.
Об этом пишет The Village Украина.
В меню костный мозг с гренкой, стейк из лосося, утиная грудка с грушей и тартар из говядины «Молот Тора». Девять авторских коктейлей, среди которых Valhalla, Asgard и Nilfheim разделили по содержанию алкоголя.
В заведении говорят, что в интерьере воспроизвели «быт портового города и истории о викингах», в частности, украсили залы ресторана скандинавскими рунами.
Цены: костный мозг с гренкой – 260 грн, утиная ножка – 390 грн, грибной крем-суп – 150 грн, стейк из лосося – 425 грн, свиные ребра – 380 грн, телячьи щечки из пюре – 250 грн, тартар из говядины грн, шовдар с грушей – 255 грн, коктейль Asgard – 240 грн, коктейль Niflheim – 310 грн
Где: улица Шота Руставели, 15
График работы: 12:00-22:00
Ранее мы писали, что на Троещине напротив ТЦ «Район» заработал ресто-паб «Сытый Олень».
Фото: The Village Украина