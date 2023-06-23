На Шота Руставели открылся ресторан со скандинавской кухней

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Валерия Гуржий
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Ресторан Kattegat со скандинавскими блюдами 23 июня был открыт во дворе на улице Шота Руставели. Заведение назвали именем пролива Каттегат, расположенного между восточным берегом полуострова Ютландия и Скандинавским полуостровом.

Об этом пишет The Village Украина.

В меню костный мозг с гренкой, стейк из лосося, утиная грудка с грушей и тартар из говядины «Молот Тора». Девять авторских коктейлей, среди которых Valhalla, Asgard и Nilfheim разделили по содержанию алкоголя.

В заведении говорят, что в интерьере воспроизвели «быт портового города и истории о викингах», в частности, украсили залы ресторана скандинавскими рунами.

Цены: костный мозг с гренкой – 260 грн, утиная ножка – 390 грн, грибной крем-суп – 150 грн, стейк из лосося – 425 грн, свиные ребра – 380 грн, телячьи щечки из пюре – 250 грн, тартар из говядины грн, шовдар с грушей – 255 грн, коктейль Asgard – 240 грн, коктейль Niflheim – 310 грн

Где: улица Шота Руставели, 15

График работы: 12:00-22:00

Ранее мы писали, что на Троещине напротив ТЦ «Район» заработал ресто-паб «Сытый Олень».

Фото: The Village Украина

Опубликовано: 23 июня 2023
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