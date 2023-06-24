В Запорожье открыли современный шелтер для переселенцев

В Запорожье заработал современный шелтер для переселенцев "Семейный центр", ориентированный на семьи с детьми.
Об этом сообщили в Запорожском городском совете.
"Уютный дом с укрытием, детской и учебным кабинетом - это очередной результат сотрудничества с общественными организациями, которым мы предоставляем помещение из коммунального фонда в аренду за 1 гривну, а они обустраивают их под шелтеры", - сказано в сообщении.
Ранее мы писали, что на Закарпатье в поселке Среднее открыли 12 модульных домиков для семей из Херсона и 24 детей из Мариуполя в детском центре "Ковчег мира".
Фото: Запорожский городской совет