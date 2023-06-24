В Запорожье открыли современный шелтер для переселенцев

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Валерия Гуржий
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В Запорожье заработал современный шелтер для переселенцев "Семейный центр", ориентированный на семьи с детьми.

Об этом сообщили в Запорожском городском совете.

"Уютный дом с укрытием, детской и учебным кабинетом - это очередной результат сотрудничества с общественными организациями, которым мы предоставляем помещение из коммунального фонда в аренду за 1 гривну, а они обустраивают их под шелтеры", - сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что на Закарпатье в поселке Среднее открыли 12 модульных домиков для семей из Херсона и 24 детей из Мариуполя в детском центре "Ковчег мира".

Фото: Запорожский городской совет

Опубликовано: 24 июня 2023
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