Бренд Um Store презентовал дроп патриотической одежды о харьковской несокрушимости

Харьковский бренд Um Store представил дроп патриотической одежды Kharkiv о несокрушимости города, в который вошли унисекс-футболки и худи.

Цвета дропа – желтый и зеленый, которые являются основой герба Харькова. Купить футболку можно за 899 гривен, а худи – 2099 гривен. Всю прибыль от продажи бренд передаст на нужды ВСУ.

"Где-то, когда-то нам кто-то сказал: "Где харьковский мерч?" Давайте поддержим родной город и защитников, которые именно сейчас отдают жизнь за нас, за город и города, за покой и расцвет. Это худи — не просто вещь, это твой донат на победу”

Ранее мы писали, что польский бренд Medicine выпустил коллекцию одежды, посвященную творчеству украинской художницы Марии Примаченко.