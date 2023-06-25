Бренд Um Store презентовал дроп патриотической одежды о харьковской несокрушимости

167
Валерия Гуржий
share share

Харьковский бренд Um Store представил дроп патриотической одежды Kharkiv о несокрушимости города, в который вошли унисекс-футболки и худи.

Цвета дропа – желтый и зеленый, которые являются основой герба Харькова. Купить футболку можно за 899 гривен, а худи – 2099 гривен. Всю прибыль от продажи бренд передаст на нужды ВСУ.

"Где-то, когда-то нам кто-то сказал: "Где харьковский мерч?" Давайте поддержим родной город и защитников, которые именно сейчас отдают жизнь за нас, за город и города, за покой и расцвет. Это худи — не просто вещь, это твой донат на победу”

Ранее мы писали, что польский бренд Medicine выпустил коллекцию одежды, посвященную творчеству украинской художницы Марии Примаченко.

Опубликовано: 25 июня 2023
share share
7 виноделий Киевщины, которые стоит посетить 7 виноделий Киевщины, которые стоит посетить Возле метро "Театральная" обустраивают наземный переход Возле метро "Театральная" обустраивают наземный переход Киевляне расчистили двор многоэтажки на Соломенке, в которую попал обломок ракеты Киевляне расчистили двор многоэтажки на Соломенке, в которую попал обломок ракеты Активисты отреставрировали историческую дверь на Саксаганского Активисты отреставрировали историческую дверь на Саксаганского На Воздухофлотском проспекте полосы общественного транспорта могут появиться только после расширения дороги На Воздухофлотском проспекте полосы общественного транспорта могут появиться только после расширения дороги В Запорожье открыли современный шелтер для переселенцев В Запорожье открыли современный шелтер для переселенцев Последствия ночной атаки на Киев: на Соломенке поврежден многоэтажный дом, погибли 3 человека Последствия ночной атаки на Киев: на Соломенке поврежден многоэтажный дом, погибли 3 человека На Позняках выкосили экспериментальный участок с разнотравьем: причина На Позняках выкосили экспериментальный участок с разнотравьем: причина
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.