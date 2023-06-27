В КПИ объяснили, почему снимают аутентичный облицовочный камень с Дворца культуры

С Дворца культуры КПИ снимают натуральный облицовочный камень травертин, потому что плитка отслоилась и угрожала безопасности посетителей ЦКИ. Об этом сообщили в пресс-службе КПИ им. Игоря Сикорского.

«Мы обследовали фасады всех построек в кампусе. При анализе здания ЦКИ обнаружили, что плитка на фасаде отслоилась от стены с фронтальной стороны, — рассказывает проректор по административной работе КПИ Вадим Кондратюк. — Отделка могла в любой момент обрушиться и травмировать прохожих: студентов, сотрудников, посетителей мероприятий», – говорится в сообщении.

Администрация решила демонтировать плитку, восстановить штукатурную стяжку на стене, наложить специальную стенку и вернуть декоративный травертин на место.

"Никто ни в коем случае не будет менять архитектуру и стиль здания ЦКИ на площади Знаний", - подчеркнул проректор.

Напомним, Дворец культуры и искусств КПИ на площади Знаний – часть модерного архитектурного комплекса Киевского политехнического института, в который, в частности, входит и Научно-техническая библиотека КПИ им. Г. И. Денисенко.