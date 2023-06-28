На Оболони восстановят заброшенный детский сад: визуализации

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Мария Иващук
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На Минском массиве планируют реконструировать детсад №206, который еще в начале 2000-х годов полностью прекратил работу. Об этом сообщил глава Оболонской РГА Кирилл Фесик в Facebook.

В этом году планируют начать полную реконструкцию заведения, заменить все инженерные сети, провести капитальный ремонт помещений, обустроить полноценное и безопасное укрытие с двумя выходами и сделать термомодернизацию всего здания.

Реконструкция позволит принять около 150 дошкольников Оболонского района и использовать заведение как пункт несокрушимости и укрытия во время воздушной тревоги для около 200 человек.

В настоящее время детсад выглядит так

В группе «Жизнь Оболонского района и Минского массива» рассказывают, что некоторое время после ликвидации детсада помещения использовала исполнительная служба района, впоследствии частный лицей, но со временем здание забросили, и оно стало убежищем для бездомных.

Опубликовано: 28 июня 2023
Оболонь
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