Модернистскую беседку на Подоле восстановят активисты

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Ирина Маймур
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Модернистскую беседку на Подоле планируют восстановить. Недавно ее начали разрушать коммунальщики, однако их удалось остановить.

Об этом сообщил основатель инициативы Ukrainian Modernism Дмитрий Соловьев.

2 июня появилось сообщение о планах демонтировать беседку «в связи с аварийным состоянием». 3 июня уже приехали коммунальщики и через десять минут снесли половину сооружения, утверждают активисты. В сообществе Ukrainian Modernism отмечали, что перед попыткой сноса не было никакой экспертизы беседки и общественных обсуждений.

Сейчас активисты хотят восстанавливать сооружение. Они согласовали это решение с руководством района. В команду восстановления вошли соавтор беседки и застройки кварталов, архитектор и основатель научно-художественной платформы «Остров» Юрий Шалацкий, архитектор и основатель проекта Podil Postmodern Борис Медведик, депутатка Киевсовета Ксения Семенова и соседское сообщество.

Активисты подсчитали, что на восстановление необходимо 200 тысяч гривен, которые планируется собрать с пожертвований.

Напомним, что беседка расположена на улице Константиновская, 56. Она является частью архитектурного ансамбля кварталов. Экспериментальную жилую застройку четырех кварталов возле станции метро «Тараса Шевченко» создали в течение 1984–1992 годов по проекту архитекторов Юрия Шалацкого, Георгия Духовического, Татьяны Лазаренко, Леонида Мороза и Игоря Шпары.

Ранее мы писали, что, несмотря на обещания, владельцы продолжают остеклить колоннаду гостиницы «Днестр» в Ивано-Франковске.

Фото: Дмитрий Соловьев

Опубликовано: 08 июня 2023
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